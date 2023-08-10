Омск, 10 августа, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Продовольственная инфляция в России незначительна, сообщил 10 августа журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Илья Питалев/РИА Новости

Отметив, что ожидается подорожание зерна на европейском континенте, глава Минсельхоза назвал в целом нестабильными цены на зерно. И эта нестабильность растёт с учётом ситуации в Чёрном море, где были атаки на гражданские суда.

«При этом продовольственная инфляция на территории нашей страны незначительна», — заявил Патрушев, добавив, что эта проблема для России решаема и что есть для сдерживания инфляции много возможностей.

«Здесь мы говорим и о мерах того же тарифного регулирования, здесь мы говорим и о тех мерах, которые мы можем предложить в рамках формирования интервенционного фонда по зерну», — сказал министр.

Он добавил, что правительство имеет возможность точечно поддержать отдельные подотрасли сельского хозяйства.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны после выхода России из зерновой сделки предупредило, что с 20 июля оно будет рассматривать все идущие по Чёрному морю в украинские порты суда как потенциальных перевозчиков военных грузов. Это заявление вызвало резкий рост цены на пшеницу в США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 августа обвинил Россию в попытке закабалить развивающиеся страны, предлагая им дешёвое зерно.

10 августа Патрушев заявил о планах бесплатной отгрузки зерна шести нуждающимся странам Африки. Речь идёт о 25-50 тысячах тонн.