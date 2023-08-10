Вашингтон, 10 августа, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Министерство финансов США продлило разрешение, позволяющее гражданам страны платить налоги, сборы и пошлины в России. Об этом говорится в распространённой 10 августа генеральной лицензии ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Гражданам США и предприятиям, находящимся во владении граждан США или управляемым ими прямым или косвенным образом, разрешается платить налоги, сборы и пошлины, приобретать и получать разрешения, лицензии и регистрации, если подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении отдельных положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая страны Евросоюза и США. Так, документ приостанавливает действие некоторых статей Договора России об избежании двойного налогообложения от 1992 года, аналогичной Конвенции между Россией и Британией от 1994 года и ряда соглашений с Канадой, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и другими недружественными странами.