Киев, 10 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день у украинских военных нет шансов выйти на границы, которые были на момент начала российской спецоперации. Об этом 10 августа заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский в интервью YouTube-каналу Yuriy Romanenko.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля [2022 года — дата начала спецоперации Вооружённых сил России]», — сказал он.

Украинский снайпер заявил, что сейчас ВСУ должны сосредоточиться на удержании контролируемой территории и продвижении, если представится возможность для этого.

Прошинский уточнил, что он не понимает, как в существующей ситуации можно что-то заявлять о каких-то границах 1991 года.

«Нет, трындеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас, но я пока вариантов не вижу», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких компромиссов в виде немедленного прекращения огня и немедленных переговоров в конфликте на Украине быть не может. По его утверждению, разрешить ситуацию можно только «выводом российских войск за границы 1991 года».

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что конфликте на Украине против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Он подчеркнул, что у российской стороны достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.