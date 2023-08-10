Москва, 10 августа, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Россия предложила Индии запустить безвизовые групповые туристические поездки. Об этом 10 августа сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас с Китаем, дальше у нас Индия. Мы направили туда предложение, пока идёт проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Решетников отметил, что перед туристической отраслью стоит задача вернуться к доковидным показателям въездного турпотока и заполнить пространство, освободившееся от недружественных стран.

Ранее министр анонсировал запуск групповых безвизовых поездок в Китай и Иран. 26 июля он заявил о планах запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа. Безвизовые путешествия для организованных групп туроператоры смогут организовывать в рамках межправительственных соглашений между Россией и Китаем и Россией и Ираном. Поездки будут возможны на 15 дней в составе групп от 5 до 50 человек.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 июля заявил о готовности России к безвизовым поездкам туристических групп из Китая, ожидались синхронные действия от КНР. В июле Россия завершила обмен списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры КНР. Позднее Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам. Некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Уточняется, что эти послабления будут действовать до конца текущего года.