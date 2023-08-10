Москва, 10 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Если в России введут четырёхдневную рабочую неделю для многодетных, это может обернуться массовой трудовой дискриминацией, считает Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА Регнум.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР заявили, что в РФ следует сократить рабочую неделю до четырёх дней для многодетных родителей.

Порочкин считает, что, если говорить о производительности труда, то четырёхдневка — не лучшее решение для всех работников, так как нет условий, при которых получится соблюсти баланс между удовлетворённостью работника и запросами работодателя. По его мнению, третий выходной — это все равно потеря для любого предпринимателя в экономическом плане. Это означает, что конкретный работник произведёт меньше товаров или окажет меньше услуг, что станет прямой и безвозвратной экономической потерей для предприятия.

«Соответственно, возникает вопрос: каким образом сохранить тот же размер оплаты труда? Ведь размер зарплаты должен быть соразмерен отработанным рабочим часам. И вообще откуда предприниматель просто возьмёт эти деньги? — поинтересовался Порочкин. — И основной подводный камень здесь — это именно размер заработной платы. Конечно, его можно сохранить, если увеличить рабочее время в остальные рабочие дни. Но согласят ли многодетные работники на такие условия?»

Ещё один немаловажный фактор — это трудовая дискриминация. Порочкин полагает, что она может приобрести массовый характер. Многодетным кандидатам на работу попросту начнут отказывать в трудоустройстве, отдавая предпочтение другому работнику без семьи или с меньшим количеством детей.

Поэтому, как заметил Порочкин, лучше использовать альтернативные способы поддержки многодетных. Многие компании предоставляют льготные условия отдыха для многодетных семей работников в летний период года. Для детей таких работников открывают льготные места в детский лагерях и оздоровительных центрах.

«Также есть различные механизмы полной или частичной компенсации на лечение и уход за детьми. Плюс существует механизм дополнительного медицинского страхования для, в том числе, многодетных работников и членов их семей», — напомнил Порочкин.

Он подчеркнул, что уже есть законодательно утверждённые нормы для многодетных работников. Они могут брать дополнительный неоплачиваемый двухнедельный отпуск один раз в год в удобное для себя время. Также у них есть право переносить оплачиваемый отпуск на любой удобный для них период даже после утверждения графика отпусков. При этом согласие работодателя для этого не потребуется.

«Хорошей инициативой было бы предложение увеличить продолжительность основного оплачиваемого отпуска для многодетного работника, например до 31 дня в год», — сказал Порочкин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экономиста Вадима Ковригина, отнюдь не каждый работодатель РФ окажется готов сокращать рабочую неделю для многодетных сотрудников. Экономист Татьяна Захарова заметила, что систематическое отсутствие сотрудника приведёт к замедлению рабочего процесса и демотивации персонала. Поэтому для многих матерей предпочтительная альтернатива — гибкий график работы.

Отрицательно к возможности введения четырёхдневной рабочей недели относятся и в Минтруде. Руководство этого ведомство считает, что в таких переменах нет необходимости.

Депутат Владимир Гутенёв уверен, что сейчас такие перемены невозможны, а его коллега Михаил Тарасенко назвал четырёхдневку выгодной всем сегментам экономики, кроме самой экономики.