Москва, 10 августа, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В случае острой реакции организма на укусы ос и пчёл, а также предрасположенности человека к анафилаксии следует хранить в домашней аптечке ампулу адреналина, чтобы в случае начавшегося анафилактического шока от укуса насекомого вколоть препарат до приезда скорой. Такую рекомендацию в беседе с ИА Регнум дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Viktor Pogontsev/Global Look Press

Ранее в Саратове местная жительница скончалась после того, как случайно проглотила осу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Сорокалетняя женщина проглотила осу, после чего у неё развился анафилактический шок. При этом ранее у неё диагностировали астму. Женщина скончалась до приезда врачей.

Врач Хухрев отметил, что наличие астмы не обуславливает обязательную анафилаксию на осиный укус. Острая реакция может произойти и с человеком, не страдающим астмой, но у которого проявлялась анафилаксия или сильные реакции на укусы насекомого.

«От анафилактического шока можно погибнуть, не только если проглотить осу, но и, если она просто укусила. Скорее всего, когда женщина её проглотила, то там был укус непосредственно в области пищевода и входа в пищевод и трахею, и, наверное, отёк произошёл там. Потому что эти ткани достаточно рыхлые и могут очень сильно отекать. Практически полностью перекрываются дыхательные пути, и человек задыхается», — рассказал Хухрев.

В подобных случаях врач призвал незамедлительно вызывать скорую помощь. Однако, если нет возможности сразу вызвать медиков, или люди находятся в отдалённой местности, то Хухрев призвал сразу действовать самим.

«Нужно сразу колоть адреналин. Врач скорой помощи это сразу бы и сделал, чтобы спасти. Если уже были какие-то сильные реакции на укусы ос или есть склонность к анафилаксии, то нужно хранить дома ампулу адреналина. Антигистаминный препарат будет сложно проглотить, и к тому же он может не успеть подействовать», — отметил терапевт.

В целом, по мнению Хухрева, людям, у которых наблюдается острая реакция на укусы насекомых, есть предрасположенность к анафилаксии нужно держать в аптечке ампулу адреналина с действующим сроком годности и антигистаминный препарат нового поколения, который действует максимально быстро. С максимальным вниманием к укусу насекомых, в том числе пчёл и муравьёв, врач порекомендовал обращаться людям, которые очень сильно отекают после укуса насекомого.

«Мы живём и можем просто не знать, что у нас есть непереносимость и реакция на яд той же осы или на муравьиную кислоту. В принципе можно попробовать сделать тест на яд осы. То же самое касается и пчёл, которые представляют ещё большую опасность, ведь их яд более аллергенен», — добавил Хухрев.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в Башкирии двое мальчиков пострадали от нападения пчелиного роя. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. На помощь ребёнку пришёл отец. Врачи детской больницы Стерлитамака, куда доставили детей, удалили 465 жал с открытых частей тела детей ― конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и головы.