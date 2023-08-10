Киев, 10 августа, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Украинские войска, которые в данный момент предпринимают попытки контрнаступления, изменили тактику для сохранения войск и техники. Об этом 10 августа заявил советник главы минобороны Украины Юрий Сак, его слова привело издание Politico.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Сак признал, что киевские силы изменили свою тактику, чтобы защитить войска и сохранить технику, что увеличило сроки возможного прорыва», — говорится в публикации.

Советник главы украинского минобороны признал, что сейчас в зоне боевых действий сложилась тяжёлая ситуация, однако добавил, что, по его утверждению, инициатива на поле боя принадлежит Киеву.

Сак отметил, что сейчас никто не ставит ВСУ конкретных сроков для достижения результатов.

По информации Минобороны, украинские военные начали безуспешные попытки контрнаступления с 4 июня. За это время ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения. При этом ВСУ не смогли достичь успеха ни на одном направлении, о чём неоднократно заявляли официальные российские лица.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ за два месяца попыток контрнаступления на запорожском фронте не смогли дойти даже до первой линии российской обороны. По его словам, украинским военным удалось захватить только несколько выносных опорных пунктов.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России перехватили инициативу в зоне боевых действий после провала контрнаступления ВСУ. Эксперт указал, что украинские войска продолжают пытаться наступать, однако не смогли подойти даже к первой линии обороны российских войск.