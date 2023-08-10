Ниамей, 10 августа, 2023, 15:06 — ИА Регнум. В резиденцию свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума целую неделю не подают воду и электроэнергию, сообщило 10 августа агентство Bloomberg.

(сс) Bogdan Hoyaux Мохамед Базум

Источники агентства сообщили, что Базума оставили без еды, воды и электричества. Воду и электроэнергию в резиденцию перестали подавать сразу после переворота.

Через неделю после мятежа в резиденцию прекратили завозить свежие продукты.

Утром 26 июля в Нигере произошёл военный переворот, в ходе которого нацгвардия свергла Базума. Его с семьёй (женой и сыном) оставили под стражей в резиденции в Ниамее. Дочери Базума находились во Франции.

Вход во дворец президента заблокировали, и персонал лишился доступа в свои кабинеты.

Базум, несмотря на арест, смог провести ряд телефонных переговоров, в том числе с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, который заявил, что США ищут способы мирного урегулирования конституционного кризиса в Нигере.

Захватившие власть военные объявили, что страной будет руководить Национальный совет по охране родины. Несколько часов назад стало известно, что в республике сформировали правительство переходного периода.

Ситуацию в Нигере активно обсуждали на саммите Россия — Африка, который состоялся в конце июля в Санкт-Петербурге. 9 августа в МИД РФ заявили, что в Нигере недопустима ситуация эскалации напряжённости и что нужно восстановить правопорядок и организовать инклюзивный общенациональный диалог.

По поводу планов ряда африканских стран осуществить ввод военного контингента в Нигер в МИД РФ заявили, что такое вмешательство не поможет нормализовать в республике ситуацию.