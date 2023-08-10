Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва на складе с пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах. Информацию подтвердили в СК. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий указала, что проверяется информация о ещё трёх лицах, пропавших без вести. Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спасатели продолжают поисковые работы, подчеркнули в МЧС.

Мощный взрыв прогремел на складе в Сергиевом Посаде 9 августа. По последним данным, за медпомощью обратились 70 пострадавших. Три человека остаются в реанимации после ЧП. Одна женщина погибла из-за сильных ожогов.

В настоящее время следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, Сергея Чанкаева. Возбуждено уголовное дело.