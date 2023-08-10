Киев, 10 августа, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Производителя алкогольных напитков компанию Bacardi Limited за сотрудничество с Россией внесли в украинский список «спонсоров войны». Об этом 10 августа сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в Telegram-канале.

(сс) Hughes Штаб-квартира компании Бакарди

«НАПК внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого компания, представляющая свою продукцию в более чем 170 странах, объявила, что останавливает экспорт в Россию и перестаёт продвигать рекламу на российском рынке. По утверждению НАПК, затем производитель алкогольной продукции якобы стал искать в России новых сотрудников, публикуя сообщения о вакансиях.

Также указывается, что, как следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы, в 2022 году выручка российского подразделения компании «Бакарди Рус» существенно увеличилась (на 8,5%, до 32,6 миллиарда рублей), также в бюджет России фирма выплатила налогов на сумму более 12 миллионов долларов.

Как сообщало ИА Регнум, это не первое внесение Киевом иностранных компаний список «спонсоров войны». Так, в марте НАПК внёс в него австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International, а позднее — венгерский банк ОТР.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 6 июня заявил, что ранее Будапешт воздерживался при голосовании о поставках оружия Киеву, а теперь будет голосовать против таких решений, до исключения украинской стороной банка ОТР из списка «спонсоров войны». Он уточнил, что Венгрия считает, что поставки оружия только продлевают конфликт.