Омск, 10 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Нестабильность цен на зерно растёт, и в ближайшей перспективе возможен рост цен на него, сообщил журналистам прибывший в Омскую область глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

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Он отметил, что колебание цен на рынке зерна будет зависеть от ситуации в Чёрном море с учётом атак на гражданские суда.

«Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определённые ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции. Здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на Европейском континенте», — сказал Патрушев.

Министр также подчеркнул, что продовольственная инфляция в России находится на незначительном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 августа в Керченском проливе танкер «Сиг» получил пробоину. Предположительно, его атаковал морской дрон ВСУ. Моряки успешно справили с поступлением воды в машинное отделение, судно не затонул. Из 11 человек экипажа никто не пострадал. Танкер отбуксировали на судоремонтное предприятие.

Кроме того, государственное учреждение Украины «Госгидрография» заявило о военной угрозе судоходству в акватории всех российских портов в Чёрном море. Основанием для угрозы назвали приказ военно-морских сил Украины.