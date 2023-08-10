Анапа, Краснодарский край, 10 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Двадцатилетнюю жительницу Анапы, которую обвинили в убийстве трёхмесячного сына, на два месяца отправят в следственный изолятор. Решение о мере пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя вынес Анапский районный суд. Об этом 10 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из-за того, что обвиняемая находится в данный момент в больнице, заседание пришлось сделать выездным. Также сообщается, что у женщины уже есть непогашенная судимость.

«В апреле 2023 года обвиняемая была осуждена Тихорецким городским судом за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к лишению свободы на срок восемь лет с отсрочкой отбывания наказания до достижения её сыном четырнадцатилетнего возраста», ― говорится в сообщении пресс-службы судов Кубани в Telegram-канале.

В настоящее время фигурантка находится в медучреждении под охраной. После окончания лечения её переведут в место её содержания под стражей.

«В ходе допроса обвиняемая вину в совершении инкриминируемого деяния признала», ― сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, утром 8 августа на улице Кедровой садового товарищества «Автомобилист» в Анапе 20-летняя женщина нанесла трёхмесячному сыну смертельный удар ножом в область груди, а затем попыталась покончить с собой. После происшествия родственники женщины вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место медики констатировали смерть мальчика. Кроме того, они госпитализировали подозреваемую.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. По информации правоохранительных органов, обвиняемая жила с сыном и родителями в доме в садовом товариществе. Отец ребёнка в его воспитании не участвовал.