Москва, 10 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации получит ВТБ. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

Алексей Даничев/РИА Новости

Глава государства уточнил, что ранее правительство России проработало этот вопрос и предложило передать государственный пакет акций ОСК под управление ВТБ.

«Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», — сказал он.

ОСК создали в 2007 году, 100% компании находится в федеральной собственности.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Костин заявил о намерении ВТБ приобрести долю в «Яндексе» в качестве участника «большого» консорциума инвесторов. Он добавил, такая сделка может произойти до конца нынешнего года.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала выход госкомпаний на фондовый российский рынок. Она уточнила, что не все госкомпании хотят выйти на рынок, однако, по её словам, это очень важно.