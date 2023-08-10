Москва, 10 августа, 2023, 16:15 — ИА Регнум. У бывшего главы управы Северного Медведково Бориса Трофимова похитили 7 миллионов рублей и часы за $50 тысяч из сейфа в московской квартире, сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

При проверке сейфа бывший чиновник обнаружил фальшивые денежные средства вместо настоящих.

«$68 тысяч и €4 тысячи, а также часы стоимостью $50 тысяч заменили на другие», — рассказал источник.

По данным правоохранительных органов в квартире также проживала дочь Трофимова. К ней приходил её молодой человек, который тоже имел доступ к сейфу.

Как сообщало 3 августа ИА Регнум, в международном аэропорту Барселоны злоумышленники украли багаж с денежными средствами и дорогостоящими украшениями, которые принадлежали семье из России. Воры украли украшения, деньги и часы на общую сумму более €8,5 млн. Среди вещей также находилось кольцо с бриллиантами стоимостью €4 млн.

В июле в Москве задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей. Владелец денег положил завёрнутый в бумагу 1 млн рублей на крышу своего автомобиля, после чего отвлёкся на телефонный разговор. Забыв про свёрток, он уехал, а деньги упали на проезжую часть.