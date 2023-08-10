Москва, 10 августа, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В ближайшее время Россия безвозмездно поставит Африке до 50 тысяч тонн зерна, сообщил 10 августа журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он сказал, что странам Африки Россия намерена поставлять зерно бесплатно.

«Пока речь идёт о шести странах и об объёмах поставок от 25 тыс. до 50 тыс. тонн, сейчас это прорабатывается», — заявил Патрушев, добавив, что эти поставки начнутся, по всей видимости, в ближайшее время.

27 июля президент Владимир Путин на саммите Россия ― Африка заявил, что Москва готова поставить нескольким странам Африки зерно бесплатно, уточнив, что в первом полугодии африканским странам отправили 10 млн тонн зерна.

Президент добавил, что Буркина-Фасо, Сомали, Зимбабве, Эритрее как особо нуждающимся в продовольствии странам Россия бесплатно поставит по 25–50 тыс. тонн зерна, и произойдёт это в ближайшие четыре месяца.

Эту тему президент затронул на фоне выхода России с 18 июля из зерновой сделки. После выхода России из соглашения из недружественных стран прозвучали обвинения в создании Москвой продовольственной напряжённости. 4 августа российский посол в США Анатолий Антонов назвал подобные заявления информационной войной против России.

28 июля Патрушев на саммите Россия — Африка заявил, что Россия увеличила поставки пшеницы африканским странам за первые полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в три раза.