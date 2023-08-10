Волгоград, 10 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Волгограда, устроившего в июне стрельбу в одном из кафе города и ранившего троих мужчин. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба волгоградского главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале июня из кафе в Красноармейском районе доставили трёх мужчин с ранениями. Сотрудники полиции установили, что в заведении произошёл конфликт между двумя отдыхавшими там компаниями, во время которого один из участников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов, после чего скрылся с места на автомобиле.

Отмечается, что подозреваемого объявили в федеральный розыск, по этому факту возбудили уголовное дело о признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Накануне злоумышленник, скрывавшийся на территории другого региона, был задержан. Им оказался 34-летний местный житель. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Мужчине может грозить до десяти лет заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в центре Москвы на Моховой улице произошло ДТП, после чего между водителями транспортных средств произошёл конфликт. Один из участников применил травматическое оружие.

Позднее стало известно, что полиция оперативно задержала стрелявшего в Москве после ДТП водителя иномарки. У него изъяли оружие, а пострадавшего в результате стрельбы доставили в больницу.