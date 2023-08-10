Луганск, 10 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Ещё одно, третье по счёту, предприятие Луганской Народной Республики стало резидентом свободной экономической зоны (СЭЗ). Им оказался луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал», который работает 30 лет и выпускает более восьми тыс. наименований продукции.

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Завод также участвует в восстановлении инфраструктуры ЛДНР. Статус резидента СЭЗ предполагает налоговые и таможенные льготы, сэкономленные на которых средства планируется использовать для развития производства и создания новых рабочих мест.

«Ресурсы, которые у нас будут сэкономлены, мы направим на повышение зарплаты, на покупку нового оборудования, на модернизацию существующих производств, что даст возможность увеличить объём выпуска продукции и зарплату сотрудникам. Цель в этом году — выйти на объём продукции на 1 млрд рублей без НДС», — поделился планами глава совета директоров завода Сергей Горохов.

Он отметил, что предприятие также планирует вырасти за год как минимум на 15% и создавать новые рабочие места.

Помимо «Маршала» статус резидента СЭЗ ранее получили два предприятия ЛНР — «Южный горно-металлургический комплекс» (Алчевский металлургический комбинат) и компания «Стройцентр». Общая сумма предполагаемых инвестиций — более шести млрд рублей.

«На сегодняшний день у нас три резидента СЭЗ, которые в инвестиционных проектах предполагают вложить более шести млрд рублей и предоставить рабочие места 650 работникам. Любому региону для развития нужно две вещи: благоприятный инвестиционный климат и господдержка. Как раз «Закон о свободной экономической зоне» эти две вещи в себя и включает», — рассказала замглавы правительства ЛНР Светлана Подлипаева.

В Минпромторге республики планируют, что до конца 2023 года ещё около 50 предприятий республики получат статус резидента СЭЗ, что подтолкнёт промышленность региона к развитию. Замминистра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников заявил, что Свободная экономическая зона является большим шансом для её перезапуска, так как налоговые и таможенные льготы высвобождают ресурсы для восстановления и реконструкции, для создания новых площадок. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы привлечь как можно больше предприятий в СЭЗ и возродить промышленность.

«Это будут предприятия как среднего, так и малого бизнеса, так и крупные предприятия. Наша задача — чтобы все 100% предприятий республики вошли в Свободную экономическую зону. Это является основным толчком для развития, господдержка здесь должна сработать на все 100%», — сказал замминистра.

Ранее ИА Регнум сообщало о первых двух предприятиях ЛДНР, ставших участниками свободной экономической зоны. Так, Фондом развития территорий одобрена декларация инвестора, который создаст на территории ДНР производство электротранспорта — трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним. Другое предприятие из ЛНР реализует инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений. От потенциальных инвесторов поданы ещё четыре заявления и инвестиционные декларации.