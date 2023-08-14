Санкт-Петербург, 14 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. «Умные» трамваи с системой активной безопасности на основе искусственного интеллекта, запущенные по маршруту № 24 в Санкт-Петербурге, преодолели первые 50 тысяч километров. Парк модернизированной техники составляет 80 вагонов, и теперь авторы проекта планируют создать полностью беспилотные трамваи.

Cognitive Pilot Оператор движения в кабине «умного» трамвая

В России поддержкой внедрения искусственного интеллекта в различные сферы нашей жизни занимается федеральный проект «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». ИИ используют сотовые операторы, банки, полиция, маркетологи. Активно развиваются разработки и в области транспорта. Летом 2023 года стартовала программа беспилотных перевозок на трассе М-11. В Череповце Вологодской области обкатывают программы контроля железнодорожных перевозок на основе ИИ. Эксперты полагают, что в обозримом будущем помогать человеку управлять транспортом будут роботы, объединённые в единую систему.

Эксперимент с «умными» трамваями в рамках проекта петербургского ГУП «Горэлектротранс» и компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) был запущен в сентябре 2022 года. На сегодняшний день вагоны с системой активной безопасности и помощи водителю уже прошли по маршруту № 24 более 50 тысяч километров. И теперь роботы уже фактически участвуют в управлении всеми новыми серийными трамваями, поступающими в Северную столицу. В планах авторов проекта — создание полностью беспилотного трамвая.

Cognitive Pilot «Умный» трамвай на улицах Санкт-Петербурга

«Уровень автономности городского электротранспорта будет повышаться. Мы уже объявили о начале разработок по созданию полностью беспилотного трамвая. Беспилотность — это полное отсутствие человеческого фактора, а следовательно, принципиально иной уровень безопасности движения. А это главная цель нашего проекта с Горэлектротрансом», — подчеркнула генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

По ее словам, важно, что беспилотный транспорт непрерывно самообучается в процессе эксплуатации. «Опыт одного трамвая в преодолении тех или иных проблем становится сразу доступным всему транспортному флоту. Всё это позволит поднять безопасность движения на самый высокий уровень», — подчеркнула глава Cognitive Pilot.

Говоря о преимуществах применения ИИ в транспорте, Ускова отметила, что искусственный интеллект трамвая не отвлекается на сообщения в мобильном телефоне, не испытывает депрессий, не торопится и не тормозит, что позволяет поддерживать оптимальный график движения, наилучшим образом реагирует на дорожные ситуации.

Cognitive Pilot В кабине «умного» трамвая

Развитие ИИ — незаменимого помощника человека в решении сложных задач — продолжается, несмотря на санкционное давление. Например, «начинка» для умной системы трамвая, включая вычислительные блоки (или «мозги»), видеокамеры, радары, производится в Томске. В оборудовании Cognitive Tram Pilot используется более 70% отечественных компонентов. Компания активно продолжает работу по замещению импортных комплектующих отечественными аналогами и имеет отличные результаты и перспективы.

ИИ позволяет прогнозировать развитие дорожных ситуаций, в том числе оценивать вероятность столкновения. В случае определения системой ситуации как опасной она предупредит вагоновожатого и, при отсутствии реакции с его стороны, самостоятельно активирует торможение. Система также не позволит превысить скорость, предписываемую ПДД и правилами технической эксплуатации трамвая. Её настройку директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин сравнил с обучением вождению человека: «Мы теперь учим автопилоты запоминать маршрут, правильно реагировать на дорожные ситуации, адаптируем их алгоритмы». По его словам, для этого появилась необходимость построения системы переподготовки кадров и получения образования внутри Горэлектротранса.

«В перспективе, когда эти системы внедрятся уже на уровне полноценного автопилотирования, водитель трамвая должен стать уже фактически бортинженером и изменить профиль своей специальности», — рассказал Минкин, отметив появление принципиально новой системы организации производства трамваев. По его словам, все бортовые системы должны быть интегрированы в единую систему управления.

Применение ИИ в управлении трамваями уже позволило сократить время ожидания на остановках на 5–10%. Транспортный поток на линиях стал более равномерным, минимизировались заторы. Пассажиры отмечают более комфортный для них скоростной режим — без резких рывков и торможений. Последнее, в свою очередь, позволяет не только бережнее эксплуатировать рельсы и на 30–40% продлить срок их жизни, но и сэкономить до 15% средств на ремонте вагонов.

Ещё одна из сфер, в которой можно и нужно применять способности искусственного интеллекта, — это железнодорожные и автомобильные перевозки. К примеру, череповецкая компания «Малленом Системс» «обучила» искусственный интеллект идентифицировать вагоны, осуществлять контроль их передвижения и местонахождения, управлять отгрузкой продукции. Эти и многие другие задачи призван решать аппаратно-программный комплекс АРДИС. Уже более 50 российских предприятий ощутили очевидные преимущества от его внедрения.

Также компания разработала систему распознавания автомобильных номеров «Автомаршал». Данным программным обеспечением, предназначенным для видеоконтроля и учета автотранспорта в потоке и в пунктах контроля, воспользовались более 2 тысяч предпринимателей. Комбинированное использование этих систем позволяет предприятиям получить еще больше выгоды.

Как сообщил ИА Регнум руководитель направления системной интеграции компании «Малленом Системс» Евгений Воскресенский, в 2022 году на крупном нефтеперерабатывающем предприятии в Ярославле было внедрено 11 систем АРДИС и две системы «Автомаршал». Искусственному интеллекту поручили решать несколько ответственных задач: контролировать прохождение вагонов через контрольно-пропускной путь (КПП), следить за уровнем налива продукта в вагон через тепловизоры и за проездом автомобильного транспорта на КПП предприятия. Также программе поручено создавать отчетность для службы безопасности. Как результат — на предприятии не только повысилось качество контроля и удобства слежения за перемещением транспорта на объекте, снизились возможности хищений и случайных невозвратных потерь. Система позволила исключить влияние человеческого фактора на процессы контроля транспорта и отгрузки продукции и предоставила возможность сбора доказательной базы для разбора прецедентов.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный проект «Искусственный интеллект» с 2021 года реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предусматривает формирование кадрового потенциала, разработку и внедрение отечественных решений, поддержку научных исследований и другое.

В России функционируют шесть исследовательских центров по ИИ на базе Сколтеха, университета ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и Института системного программирования РАН. Компании-разработчики получают гранты на реализацию проектов в сфере ИИ. Вузы реализуют профильные магистерские и бакалаврские программы, ежегодно запускаются дистанционные курсы, олимпиада по ИИ, хакатоны по решению социальных и бизнес-проблем.