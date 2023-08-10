Москва, 10 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Власти США очень не хотят публичной дискуссии по вопросу передачи кассетных боеприпасов вооружённым силам Украины, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее телеканал CNN сообщил, что Киев отправил в Пентагон первый отчёт, посвящённый эффективности применения кассетных боеприпасов, которые ВСУ получили из США. Однако конкретными цифрами по числу использованных снарядов и поражённых целей Киев с общественностью решил пока не делиться.

Как полагает Коновалов, такая немногословность украинских властей может быть вызвана несколькими причинами. Во-первых, в США есть довольно серьёзная оппозиция, возражающая против передачи Украине кассетных боеприпасов. Такая оппозиция присутствует в Конгрессе, причем её представители есть и среди республиканцев, и среди демократов — однопартийцев действующего президента США Джозефа Байдена. Этот вопрос остаётся очень острым, и власти США пытаются избежать публичной дискуссии по этому вопросу.

«Во-вторых, в настоящее время ситуация для применения этих боеприпасов не слишком выгодная, поскольку российские силы находятся в обороне и не двигаются на открытой местности колоннами. В отличие от украинской стороны», — добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что чаще всего жертвами применения кассетных боеприпасов становятся мирные граждане, но ВСУ этот факт не останавливает, и они продолжают наносить удары с использованием такого оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 9 августа ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами. Несколько снарядов попало в район торгового центра «Донецк-Сити». В центре города люди слышали не менее четырёх взрывов, за которыми последовали разрывы меньшей мощности.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах территории ДНР кассетных боеприпасов, причём в первую очередь это коснулось гражданского населения. По его словам, под обстрелы ВСУ, помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал Шахтёрск, находящийся в тылу. Пушилин полагает, что ВСУ руководствуются не соображениями военной целесообразности, а тем, что, не добившись успехов на линии фронта, отчитываются, сколько нанесли ущерба гражданским лицам.

До этого военный эксперт Александр Михайлов, объясняя, почему поставка Украине кассетных боеприпасов была ошибочным шагом, напомнил, что сейчас воюют не армиями, дивизиями и фронтами, как это было десятилетия назад, а тактическими группами на технике и с активным использованием инженерных фортификационных сооружений. Таким образом, прежде всего кассетными боеприпасами будут поражаться мирные кварталы.