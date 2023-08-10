Лиссабон, 10 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Две косатки напали на яхту мужчины в Португалии и оторвали у малого судна руль. Об этом 10 августа сообщило издание Independent.

Кадр из видео

Уточняется, что 70-летний Феп Филуцерос двигался на яхте от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии в направлении коммуны Руайан во Франции и заметил, что девятиметровое судно начали преследовать пять косаток.

После этого двое из морских млекопитающих отделились от остальной группы и напали на яхту. Мужчина снял это на видео. На выложенных в интернете кадрах запечатлено, как морские хищники оторвали у судна руль. Как рассказал пенсионер, в этот момент он стал опасаться за свою жизнь.

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Как сообщало, 8 августа на популярном пляже Нью-Йорка произошло нападение акулы на женщину. Пострадавшую вынули из воды и доставили в больницу в критическом состоянии, акулу найти не удалось.

До этого мужчина на пляже Sea Pines у побережья города Хилтон-Хед-Айленд в штате Южная Каролина пострадал от нападения акулы. Он был по пояс в воде, когда морской хищник схватил его за ногу.