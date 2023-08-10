Батуми, Грузия, 10 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Певцу Ираклию Пирцхалаве пришлось отменить международную выставку недвижимости в Батуми из-за того, что грузинские оппозиционеры затравили его за дружеские отношения с жителями России. Об этом 10 августа сообщил РЕН ТВ.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Ираклий Пирцхалава

Пирцхалава переехал на историческую родину в Грузию три года назад и открыл в Батуми ресторан и агентство недвижимости. В конце июля 2023 года он запланировал первую в стране международную выставку недвижимости, но в соцсетях началась травля певца за связи с Россией.

«Была претензия относительно того, что в моем ресторане в Батуми звучит русская музыка. Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира и музыка звучит на разных языках», — рассказал Пирцхалава.

В результате он решил отменить выставку, столкнувшись с агрессивной информационной кампанией.

Как сообщало ИА Регнум, грузинская оппозиция 27 и 31 июля проводила акции протеста в Батуми из-за того, что в порт заходил лайнер, на борту которого были российские туристы. Протестующие заявляли, что на судне есть те, кто поддерживает спецоперацию на Украине и независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого организации морского круиза по Чёрному морю исключили грузинский порт из списка остановок лайнера.

При этом представители властей Грузии отмечали, что рады туристам из разных стран. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страна открыта для всех гостей, в том числе для русских. В ходе протестных акций в Батуми полиция не подпускала активистов к лайнеру, а тех, кто нарушал порядок, задерживала.