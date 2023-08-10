Уфа, 10 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Челябинской области пропавшего четыре дня назад 34-летнего ведущего праздников из Магнитогорска Александра Нурмухаметова нашли мёртвым. Его тело обнаружили 9 августа недалеко от горнолыжного центра «Банное» в Абзелиловском районе Башкирии. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-СПАС».

Кадр из видео Александр Нурмухаметов

В поисках участвовали более 50 человек.

«Найден, погиб. Коллектив ПСО выражает соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в отряде.

Смерть Нурмухамедова также подтвердила его возлюбленная.

«Саша погиб. Пока ничего не пишите, пожалуйста. Даже соболезнования», — сказала Яна Плешивцева, слова которой привёл Dark Voice.

Ещё одна знакомая Нурмухаметова сообщила, что причина смерти устанавливается.

В полиции Башкирии от комментариев воздержались, сообщив, что ситуацией занимается Следственный комитет.

«Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — написал «КП-Челябинск», ссылаясь на пресс-службу регионального следкома.

34-летний артист из Магнитогорска Челябинской области пропал 5 августа после участия в музыкальном фестивале на курорте «Банное» в Башкирии. По информации Dark Voice, 4 августа он провёл мероприятие на территории горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». 5 августа шоумен побывал на пляже «Родина», где помогал в организации вечеринки.

Как рассказала его девушка, последний раз она ему звонила в 18:45 5 августа. По её словам, он был невыспавшийся, но нормальном расположении духа, планировал отдохнуть в номере.

В последний раз телефон молодого человека зафиксировали в районе кафе «Старый очаг» при повороте на озеро Банное. После этого его след потерялся.

Как сообщало ИА Регнум, в Тверской области третьи сутки продолжаются поиски женщины и её двухлетней дочери. Они безвестно исчезли 7 августа. Следователи и полиция выехали на место жительства семьи, осмотрели жилище.

Несколько дней назад в Дегтярске Ревдинского округа нашли пропавших в Свердловской области 43-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. В полиции уточнили, что женщина, уходя из дома, взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. Предполагалось, что она могла уйти к знакомому, с которым познакомилась в клинике, где проходила лечение.