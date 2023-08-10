Всеволожск, Ленинградская область, 10 августа, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Страуса Стёпу, который ранее сбежал из-за пожара в СНТ «Ромашка» во Всеволожском районе Ленинградской области, нашли и вернули в театр зверей «В гостях у Вилли». Об этом 10 августа сообщила пресс-служба театра во «ВКонтакте».

Anton Belitsky/Global Look Press

«Степа нашёлся!!! Привезли домой!», — говорится в сообщении.

Театр зверей поблагодарил всех, кто помогал в розыске птицы, включая МЧС и местное телевидение.

Ранее стало известно, что в ночь на 10 августа страус сбежал из театра, испугавшись пожара в СНТ «Ромашка», расположенного рядом с ним. Поиски птицы продолжались в течение всей ночи.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в московском аэропорту Внуково нашли кота, за неделю до этого сбежавшего из переноски в багажном отделении. Сотрудники воздушной гавани вернули питомца хозяевам.