Падуя, Италия, 10 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Плодовитый на штрафы авторадар взорвали на севере Италии. 10 августа итальянские полицейские и карабинеры начали расследование факта уничтожения прибора в северной провинции Падуя.

ETTORE FERRARI/EPA/ТАСС

Ликвидированный авторадар был рекордсменом по месячному количеству штрафов. Местные жители услышали хлопок и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили разрушенное устройство со следами пороха. Радар располагался на шоссе между Падуя и городом Резана. Начиная с 26 июня он оштрафовал местных автолюбителей на €24 тыс. Люди устроили протестную акцию у мэрии города Кадонеге, но мэр города указал, что дорога, на которой стоял аппарат, проходит внутри города, соответственно, на ней действует ограничение 50 км/ч, а проезжающие всегда двигались со скоростью не менее 60 км/ч.

Как сообщила местная газета Corriere del Veneto, публикация об уничтожении радара вызвала массовое одобрение в социальных сетях. Но мэр Кадонеге назвал такое поведение постыдным.

Как сообщало ИА Регнум, жителю Удмуртии после ареста его автомобиля пришлось оплатить 223 штрафа. После наложения приставом ареста на Lada Largus автолюбителю не осталось ничего другого, кроме как погасить все свои неоплаченные штрафы. Штрафов о нарушении правил дорожного движения мужчина набрал на внушительную сумму в 315 тыс. рублей. Он регулярно не соблюдал скоростной режим, проезжал на красный сигнал светофора, не уступал дорогу пешеходам и оставлял авто припаркованным на пешеходном переходе.