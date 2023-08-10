Москва, 10 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Внука Героя Советского Союза Сергея Дуплия задержали на юго-западе Москвы. Его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Соцсети Юрий Дуплий

Поздним вечером 5 августа в Битцевском лесу прохожие нашли мужчину средних лет без сознания. Ему вызвали скорую помощь, в тяжёлом состоянии медики госпитализировали его в реанимационное отделение Городской клинической больницы №7 им. Л. А. Ворохобова.

«Из Битцевского леса в районе одного из домов по улице Инессы Арманд в ГКБ №7 им. Л. А. Ворохобова был доставлен 41-летний мужчина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральная гематома», — рассказал собеседник агентства.

Два дня медики боролись за жизнь пациента, но травмы оказались слишком серьёзными. Днём 7 августа он скончался. О смерти мужчины, медики сообщили в полицию, а тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Уже на следующий день возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В ходе расследования в тот же день задержали 43-летнего Юрия Дуплия — внук известного Героя СССР, военного лётчика Сергея Дуплия.

«По месту жительства, в квартире на улице Инессы Арманд был задержан 43-летний мужчина, который в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, руками нанес несколько ударов по голове пострадавшего, причинив телесные повреждения, от которых он скончался», — сообщил источник.

По данным оперативников задержанный уже имеет судимости по статьям «Хулиганство», «Грабёж», «Вымогательство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Соседи задержанного рассказыали, что Юрий только позорит память своего великого деда.

«Юра всегда злоупотреблял алкоголем, да и вообще ударился в криминал очень рано. Как с таким великим дедушкой можно быть таким плохим человеком. Стыдно должно быть», — рассказала соседка мужчины Евгения.

Сергей Прокофьевич Дуплий родился 23 сентября 1904 года. Он был лётчиком минно-торпедной авиации. С 1934 года Сергей Прокофьевич служил в авиационных частях ВВС Черноморского флота. Он продолжал обучаться лётному делу и управлению личным составом и вскоре стал штурманом эскадрильи 2-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Черноморского флота.

Герой Советского Союза Сергей Дуплий

Он участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа. Дуплий прошёл всю войну в составе своего полка, который преобразовали в 5-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС ВМФ. Сергей Прокофьевич совершил 230 боевых вылетов на самолёте «Ил-4», половина из них проходили в ночное время.

За отличную службу гвардии майора Сергея Дуплия удостоили звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После окончания войны Дуплий продолжил службу в морской авиации. Он скончался в Москве 9 июня 1984 года.