Москва, 10 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В России выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис» в период с апреля по август 2023 года. Как сообщили 10 августа в пресс-службе Роспотребнадзора, новый вариант заболевания распространяется быстрее предшественников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первые единичные случаи инфицирования выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования», — говорится в распространённом сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты не отмечают изменений в тяжести заболевания, вызванного вариантом коронавируса EG.5.

Как сообщало ИА Регнум, британские медики также всё чаще выявляют «Эрис» среди заразившихся коронавирусом. На новый тип приходится 14,6% от всех выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. При этом в Великобритании начали в целом расти темпы распространения коронавируса, за июль число заразившихся выросло с 606 656 до 785 980.

В то же время в России обновят вакцину от коронавируса. Об этом сообщил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что осталось только урегулировать вопрос с финансированием. По словам Гинцбурга, в ближайшее время пройдёт совещание, посвящённое вопросам финансового обеспечения обновления вакцины.