Раменское, Московская область, 10 августа, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Во время полёта на воздушном шаре в городе Раменское в Московской области загорелась женщина. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал «112».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Уточняется, что утром 9 августа в медучреждение доставили женщину с ожогами 32% тела, у которой пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра.

«Со слов супруга, которого тоже пришлось госпитализировать с ожогами, — они праздновали его 55-летие, арендовали шар с инструктором и в ходе полёта оторвался шланг от горелки и на [его супруге] вспыхнула одежда», — говорится в сообщении.

Пострадавшей пришлось терпеть сильную боль во время спуска шара на землю. Супругов направили в ожоговую реанимацию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Приморском районе Петербурга восьмилетний мальчик получил серьёзные ожоги в результате несчастного случая на автостоянке и попал в реанимацию. Его отец приехал в сервис для ремонта автомобиля и в какой-то момент отвлёкся, а затем увидел, что на его сыне, который до этого играл с горящей палкой, загорелась одежда.