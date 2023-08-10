Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Следственный комитет подтвердил информацию о ещё трёх пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, всего неизвестна судьба 12 человек.

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«В рамках следственных действий проверяют информацию о ещё трёх лицах, пропавших без вести в результате происшествия на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.

В СК также сообщали, что количество пострадавших устанавливается, за медицинской помощью обратились более 60 человек, одна женщина скончалась в больнице.

9 августа в 10:45 мск в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Он произошёл на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс», который, как сообщили на Загорском оптико-механическом заводе, прилегает к территории предприятия. Позже выяснилось, что причиной ЧП стали нарушения технологического процесса.

В подмосковном МЧС уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составила 400 квадратных метров. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал, что за медицинской помощью обратились 56 человек. По его информации, шесть человек находятся в реанимации. Позднее стало известно о смерти одной из пострадавших. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали в качестве подозреваемого технического директора фирмы «Пиро-Росс». Следователям он рассказал, что фирма разрабатывает часть фейерверочных изделий и есть производство фейерверочных изделий.