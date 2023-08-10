Москва, 10 августа, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Далеко не каждый российский работодатель коммерческого сектора будет готов сокращать рабочую неделю, если власти РФ уменьшат её на один день для многодетных родителей. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил Вадим Ковригин, экономист, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Олег Елков/ТАСС

Ранее депутаты от фракции ЛДПР заявили о том, что в России нужно ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей, чтобы те могли уделять больше внимания воспитанию и здоровью своих детей.

Ковригин заметил, что с социальной точки зрения введение четырёхдневной рабочей недели для многодетных родителей — это прекрасная инициатива, которая в долгосрочной перспективе может способствовать увеличению рождаемости и исправлению демографических показателей.

Но с экономической точки зрения такая инициатива, по мнению экономиста, — «откровенный популизм». Он полагает, что если трудовая неделя для многодетных сократится до четырёх дней, то таким людям будет сложно искать работу.

«К сожалению, работодатели негласно отдают приоритет тем, у кого дети уже взрослые либо их нет. Далеко не каждый работодатель из коммерческого сектора будет готов ещё дополнительно сокращать рабочую неделю. В госсекторе такое предложение ещё может работать. А вот в коммерческом надо думать о механизмах стимулирования работодателей принимать на работу многодетных с сокращённой рабочей неделей», — сказал Ковригин.

Такими стимулами, по его мнению, могут быть снижение начислений в фонд оплаты труда многодетных с соответствующей компенсацией пенсионных взносов государством для таких граждан, снижение общей налоговой нагрузки при выполнении карт приёма на работу многодетных.

Также есть мнение, что идею депутатов с воодушевлением воспримут многодетные семьи России, хотя реализовать такие предложения на практике будет очень непросто. Как пояснила Татьяна Захарова, доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова, возложить подобную ответственность на работодателей в данный момент будет сложно. В первую очередь это скажется на самих многодетных родителях — у них могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Однако, если государство возьмёт на себя расходы по оплате пятого рабочего дня, то это несколько нивелирует ситуацию.

Также она отметила, что систематическое отсутствие сотрудника приведёт к замедлению рабочего процесса, демотивации персонала, сложностям с подачей отчётности и составлением графиков занятости, планами выполнения работ, графиками отпусков и много чем ещё.

В свою очередь, Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировала, что в настоящее время многодетная мать находится в ситуации жёсткого выбора между работой и материнством. Список качеств, необходимых работодателю, простой: сотрудник должен полностью выкладываться на работе, проводя на ней не менее сорока часов в неделю, быть готовым к переработкам и командировкам, а также постоянно учиться. Но это совершенно не вписывается в график многодетной матери.

«Хотя многодетные матери очень активно действуют на формальном и неформальном рынке труда, они оказываются в ущемлённом положении, так как вытеснены в малооплачиваемый сектор занятости, значительную часть активного трудового возраста проводят в отпусках по уходу за ребенком и не чувствуют, что общество оценивает их нелёгкий труд по воспитанию детей. Безальтернативность ситуации совершенно не способствует росту демографии», — убеждена Лебединская.

Однако от введения четырёхдневной рабочей недели трудности будет испытывать не только многодетный родитель (так как ему станет сложно трудоустроиться), но и предприятие, которому придётся подстраивать годами отточенный режим работы под такую категорию сотрудников.

Лебединская добавила, что, кроме сокращения продолжительности рабочего времени, для многодетной матери важно сохранить квалификацию, которую она теряет, находясь в отпуске по уходу за ребёнком. Часто достаточно просто оказать содействие в трудоустройстве женщине с детьми, особенно в возрасте до 10 лет, так как работодатели неохотно берут их на работу.

«Для многих матерей предпочтительная альтернатива — гибкий график работы, возможно, установление гибридного графика, сочетающего офлайн — и онлайн-работу в рамках одной должности. Работа на полный рабочий день для многодетных мам часто тяжело осуществима», — подытожила Лебединская.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению депутатов, возможность работать четыре дня в неделю должна коснуться многодетных семей, в которых все дети несовершеннолетние, а самому младшему ещё нет 14 лет.

До этого против четырёхдневной рабочей недели неоднократно высказывался Минтруд. Там полагают, что в таких переменах нет никакой необходимости, так как в настоящее время работник может договориться о таком графике со своим начальством. Закреплять законодательно четырёхдневную рабочую, по мнению Минтруда, не нужно.

В Госдуме с идеей о четырёхдневке тоже согласны далеко не все. Например, как заявил депутат Владимир Гутенёв, в настоящее время реализовать такие перемены невозможно. Его коллега по законодательному цеху Михаил Тарасенко заявил, что если в России введут четырёхдневную рабочую неделю, но зарплаты останутся такими же, как при пятидневном графике, это будет выгодно всем сегментам экономики, кроме самой экономики.

Между тем аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, что длительность рабочей недели россиян, напротив, выросла до рекордных 38 часов 30 минут.