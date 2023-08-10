Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о взрыве на складе компании «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде задержан технический директор фирмы. Об этом 10 августа сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. Она отметила, что ход расследования контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

Валерия Кузнецова/ТАСС

Следователи в настоящее время провели обыски в АО «Пиро-Росс» и на складе, на котором произошло возгорание и последующий взрыв.

«Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — сказала она журналистам.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». На допросе задержанный технический директор подтвердил, что компания «Пиро-Росс» занимается разработкой и производством пиротехнических изделий.

Накануне, 9 августа, на промышленном предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошёл взрыв. ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания «Пиро-Росс».

По последним данным, за медицинской помощью обратился 71 пострадавший. Известно о гибели одной женщины, ещё 12 человек числятся пропавшими без вести.

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В рамках расследования случившегося назначен ряд экспертиз — физико-химическая, баллистическая, взрывотехническая и взрывотехнологическая. Они помогут установить причины возгорания и взрыва.

Как рассказал глава городского округа Дмитрий Акулов, пострадавшие в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета. В экстренных службах региона уточнили, что в результате взрыва повреждения получили более 110 строений и 230 квартир.

При этом дочь директора компании «Пиро-Росс» Маргарита после взрыва 9 августа получила множество СМС и звонков с украинских номеров. Одни угрожали женщине, другие благодарили.

«Спасибо за работу, следующее задание в понедельник», — процитировала женщина одно из таких сообщений.

Она отметила, сообщения стали поступать ей после 14:00 мск. Также проходили звонки из Польши. Женщина собирается писать заявление в правоохранительные органы.