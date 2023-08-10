Волгоград, 10 августа, 2023, 12:11 — ИА Регнум. ФСБ задержала в Волгоградской области членов преступной группы, которых подозревают в даче взятки и посредничестве во взяточничестве налоговому инспектору в Краснодаре, сообщили 10 августа в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержана преступная группа, подозреваемая в даче взятки и посредничестве во взяточничестве», — сообщили в ведомстве.

Против задержанных возбудили уголовное дело о даче взятки и хищении у граждан обманным путём (часть 5 статьи 291, часть 3 статьи 291.1 и часть 3 статьи 159 УК РФ).

По версии следственного отдела ФСБ, генеральный директор одной из строительных фирм решила дать взятку в размере двух миллионов рублей сотрудникам налоговых органов в Краснодаре.

Она рассчитывала, что это поможет разблокировать счета её компании, специализирующейся на инженерных коммуникациях, и урегулировать проблемы, выявленные налоговой проверкой.

Чтобы осуществить свой план, руководитель фирмы попросила помочь одного из знакомых, который передал около полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России №5 по Краснодару, прибегнув к помощи доверенных лиц.

В свою очередь инспектор передал деньги конечному получателю. ФСБ выявила факты этой преступной деятельности и задержала всех участников преступной группы. Они полностью признали свою вину.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ФСБ распространила информацию о задержании в городе Ачинске Красноярского края начальника исправительного центра ГУФСИН в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).

Пользуясь служебным положением, чиновник требовал у нескольких фирм Ачинска строительные материалы для ремонта в исправительном центре № 1 ГУФСИН. Выглядеть это должно было как добровольное пожертвование.

По делу о взятке 8 августа задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова. В его автомобиле обнаружили сумму в размере миллиона рублей. Чиновника уводили и отправили под арест.