Берлин, 10 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Вовлечённость ФРГ в украинский конфликт может привести к войне между Россией и Германией. Такое мнение 10 августа высказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — сказал он.

Депутат бундестага уточнил, что поставки оружия Киеву не способствуют завершению военных действий, а только усугубляют конфликт.

По мнению Котре, немецким властям стоит поддерживать отношения с Россией, а западные антироссийские санкции вредят в первую очередь самой Германии, в которой уже выросли цены энергию.

По словам политика, разрыв отношений между Россией и Германией снизит престиж Берлина на мировой арене, при том, что Москва тесно сотрудничает с остальными странами БРИКС и государствами Африки, которые в данный момент находятся на подъёме.

Котре заключил, что политика конфронтации в первую очередь ударит по самой Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» депутат бундестага Тино Хрупалла заявил, что власти ФРГ должны поменять свою политику и уважать интересы безопасности как Украины, так и России. Он уточнил, что Берлину стоит занять посредническую позицию в диалоге двух стран, и добавил, что внешняя политика либеральных «ценностей» втянула Германию в украинский конфликт.

Депутат уточнил, что политика ФРГ должна следовать интересам немецких граждан, для которых выгодны хорошие отношения со всеми странами мира. Также он потребовал отказаться от экономической войны и политики санкций.