Энергодар, Запорожская область, 10 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Энергоблок Запорожской АЭС №4 переведут в режим холодного останова, блок №6 могут перевести в режим горячего останова, сообщили 10 августа в пресс-службе станции.

Иван Шилов ИА Регнум

На ЗАЭС сообщили, что во время работы четвёртого блока персонал выявил на парогенераторе №3 признаки неплотности трубной части.

«Для надёжного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока №4 в состояние «холодный останов», — сообщили на станции.

Также на ЗАЭС предупредили, что энергоблок №6 могут перевести в состояние горячего останова, чтобы обеспечить собственные нужды станции. Этот вопрос рассматривается.

Запорожская АЭС в городе Энергодаре — крупнейшая на европейской территории атомная электростанция. Она включает шесть энергетических реакторов. С марта прошлого года охрану ЗАЭС осуществляют российские силовики. На территории станции находятся представители МАГАТЭ.

ЗАЭС периодически обстреливают ВСУ. Как рассказал 9 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, силовики и местные власти отработали все возможные варианты действий на случай атаки со стороны Украины. Речь идёт и о химической, и о радиоактивной защите.

Станция продолжает работать в штатном режиме. На ней периодически проводятся профилактические мероприятия, в том числе холодный останов, при котором работу ядерного реактора останавливают при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Перевод в этот режим означает, что в ближайшее время энергоблок запускать не будут.