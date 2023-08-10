Москва, 10 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Западные инструкторы обучают солдат ВСУ по методикам, которые абсолютно непригодны для тех условий, в которых разворачивается украинский конфликт, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 10 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Open Democracy констатировало, что западные инструкторы лишены опыта, который нужен для того, чтобы качественно обучать контингент ВСУ.

Как полагает Онуфриенко, другого результата в обозримой перспективе не будет, так как методы подготовки «вояк хунты» западными инструкторами критиковались с самого начала.

«Если изучить кадры западных СМИ, то на них видно, как проходит этот инструктаж. Фактически это подготовка к контртеррористическим действиям. Например, в условиях городской застройки и ликвидации каких-то бандформирований: бегают плотной толпой друг за дружкой, прикрываясь щитами. Что-то вроде полицейского спецназа. А на фронте часто происходит так: когда группа вояк хунты, передвигаясь в лесном массиве, замечает какую-то опасность, они тут же сбиваются в кучу, и их всех накрывает одной миной. Всех сразу», — заметил Онуфриенко.

Такое некачественное обучение, по мнению аналитика, объясняется тем, что США и их союзники не вели военных действий с более-менее равноценным противником, по крайней мере с окончания Вьетнамской войны. И научить кого бы то ни было они не могут. У них нет подобного опыта — им самим не на ком было учиться.

Конфликтов такой интенсивности, как сейчас на Украине, в Европе не было уже очень давно. А война во Вьетнаме закончилась задолго до того, как родились нынешние инструктора ВСУ. Онуфриенко объяснил, что для того, чтобы кого-то чему-то научить, нужно создавать учебные центры на территориях подконтрольной Киеву, собирать туда людей и учить их как минимум полгода. Даже обстрелянных бойцов за неделю ничему не научишь. А если попадают новобранцы, то их надо обкатывать минимум четыре-пять месяцев.

«Ещё одно отличие нынешнего конфликта от Вьетнамской войны — это роль современной техники, — сказал Онуфриенко. — Тогда единственной сложностью, кроме стрелкового оружия, была радиостанция у командира взвода. Сейчас конфликт насыщен принципиально другими средствами боя, включая те же самые беспилотники. Формируются другие цепочки командования, управления войсками. Отсутствует сплошная линия фронта. Радиосвязь может глушиться».

Но, как полагает Онуфриенко, противник рано или поздно сделает выводы. Поэтому, эксперт категорически возражает против разговоров о возможности перемирия, так как оно даст ВСУ время для того, чтобы действительно научиться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению обозревателя Open Democracy Изобель Кошив, западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело ВСУ. Всё, что они могут предложить украинским военным, — это базовый курс. Солдаты ВСУ признаются, что натовские инструкторы уделяют слишком много внимания примерам из операций на Ближнем Востоке, где альянс зачищал помещения и выявлял боевиков среди мирных жителей.

До этого военный эксперт Александр Михайловский заявил, что наставления, которые украинским курсантам дают инструкторы из ФРГ, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров» и становятся причиной больших потерь ВСУ.

По мнению обозревателя телеканала CNN Стивена Коллинсона, в настоящее время конфликт на Украине перешёл в более тяжёлую для Киева фазу, так как ВСУ приходится преодолевать российские оборонительные рубежи, не имея при этом численного преимущества.