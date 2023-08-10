Тверь, 10 августа, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В Тверской области третьи сутки продолжаются поиски женщины и её двухлетней дочери, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребёнком», — говорится в сообщении.

Поиски начались 7 августа. Заволжский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по поступившему сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения.

Следователи и полиция осуществили выезд по месту жительства женщины и ребёнка, провели осмотр жилища. Также следователи продолжают проводить мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавших.

Как сообщало ИА Регнум, в июле шестнадцатилетняя жительница Тверской области пропала вместе со своим малолетним сыном. В СК сообщили, что она самовольно покинула семейный центр. По данному факту возбудили уголовное дело.