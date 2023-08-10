Москва, 10 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Советский и российский космонавт Александр Викторенко скончался на 77-году жизни, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

РИА Новости Космонавт Александр Викторенко

«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — сообщил РИА Новости представитель ЦПК.

Викторенко принимал участие в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения космонавтов в открытом космосе.

Александр Степанович Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков им. Ивана Полбина, получив специальность летчика-инженера.

Викторенко освоил более десяти типов самолетов, включая Ил-28, Ту-16, Ту-22, налетал около двух тысяч часов, выполнил более 130 прыжков с парашютом.

В 1982–1986 годах проходил подготовку в составе группы международных космических программ.

В свой первый полёт в космос Александр Викторенко отправился 22 июля 1987 года в качестве командира экипажа экспедиции посещения орбитальной станции «Мир». Стартовал на корабле «Союз ТМ-3». В общей сложности за четыре космических полета он налетал 489 суток и выполнил шесть выходов в открытый космос.