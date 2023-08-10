СК опубликовал видео допроса техдиректора «Пиро-Росс»
СК показал видео допроса техдиректора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Видео допроса Сергея Чанкаева, технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде 9 августа прогремел мощный взрыв, опубликовал 10 августа СКР.
«Я являюсь техническим директором АО «Пиро-Росс». Мы разрабатываем часть фейерферочных изделий и есть производство фейерферочных изделий», — сообщил глава фирмы на допросе.
Допрос следователь провёл в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ). Всего по делу допросили 34 человека в качестве свидетелей.
В офисе «Пиро-Росс» прошли обыски, в ходе которых изъяли имеющие значение для следствия документы. В частности — должностные инструкции работников предприятия.
«В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — сообщило ведомство.
В рамках расследования пройдёт ряд экспертиз — физико-химическая, баллистическая, взрывотехническая и взрывотехнологическая. Они помогут установить причины возгорания и взрыва. Также следователи назначили 60 судебно-медицинских экспертиз.
Ведомство уточнило, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде возле Загорского оптико-механического завода, где «Пиро-Росс» арендует помещения, погибла женщина, ещё 60 человек пострадали и девять числятся пропавшими без вести.
Из МЧС поступила информация о том, что пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся 12 человек. Под завалами могут находиться люди. По данным подмосковного минздрава, пострадали 70 человек.
В городе 111 строений получили повреждение. По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, больше всего от взрыва пострадал многоквартирный дом на улице Осипенко. В Сергиево-Посадском округе действует режим чрезвычайной ситуации.