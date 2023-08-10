Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Видео допроса Сергея Чанкаева, технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде 9 августа прогремел мощный взрыв, опубликовал 10 августа СКР.

Кадр из видео

«Я являюсь техническим директором АО «Пиро-Росс». Мы разрабатываем часть фейерферочных изделий и есть производство фейерферочных изделий», — сообщил глава фирмы на допросе.

Допрос следователь провёл в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (статья 217 УК РФ). Всего по делу допросили 34 человека в качестве свидетелей.

В офисе «Пиро-Росс» прошли обыски, в ходе которых изъяли имеющие значение для следствия документы. В частности — должностные инструкции работников предприятия.

«В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — сообщило ведомство.

В рамках расследования пройдёт ряд экспертиз — физико-химическая, баллистическая, взрывотехническая и взрывотехнологическая. Они помогут установить причины возгорания и взрыва. Также следователи назначили 60 судебно-медицинских экспертиз.

Ведомство уточнило, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде возле Загорского оптико-механического завода, где «Пиро-Росс» арендует помещения, погибла женщина, ещё 60 человек пострадали и девять числятся пропавшими без вести.

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Из МЧС поступила информация о том, что пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся 12 человек. Под завалами могут находиться люди. По данным подмосковного минздрава, пострадали 70 человек.

В городе 111 строений получили повреждение. По данным главы Московской области Андрея Воробьёва, больше всего от взрыва пострадал многоквартирный дом на улице Осипенко. В Сергиево-Посадском округе действует режим чрезвычайной ситуации.