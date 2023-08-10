Ровно, Украина, 10 августа, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Ровенской области на Украине в результате удара беспилотных летательных аппаратов полностью разрушена нефтебаза. Об этом 10 августа сообщил глава администрации региона Виталий Коваль в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ночью Ровенщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе. — Прим. ред.)», — написал он.

Коваль уточнил, что в результате никто не погиб.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, в свою очередь, заявил, что в Никопольском районе при взрыве был разрушен газопровод.

Как сообщало ИА Регнум, за последние сутки на всей территории Украины четыре раза объявляли воздушную тревогу. По сообщению украинских СМИ, в ряди регионов были замечены беспилотники.

Позднее в Киевской области прогремела серия взрывов. Как сообщили местные власти, в столице и регионе сработали системы противовоздушной обороны.