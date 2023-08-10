В зоне СВО протестировали новые бронежилеты «Оберег»
В зоне СВО опробовали бронежилеты «Оберег», останавливающие снайперские пули НАТО
Москва, 10 августа, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации опробовали новые бронежилеты «Оберег», останавливающие снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
«Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62×54мм, но и пулями более мощного калибра — 8,6 мм. Керамическая плита выдержала такое попадание», — рассказал Артяков.
Он добавил, что вес «Оберега» всего около 11,7 кг. По его словам, американские и китайские жилеты, как показали испытания, против такой проверки оказались бессильны. Госкорпорация продолжит совершенствовать «Оберег». В модифицированной версии бронежилет стал легче ещё почти на 2 кг, при этом защищает бойца так же надёжно.
«Ростех» также представит новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИточмаша для личной защиты бойцов от высокоточного оружия.
Как сообщало ИА Регнум, Тульский завод «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», способных выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32. Генеральный директор предприятия Павел Павленко 13 апреля заявил, что Оберег» выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулемётных патронов Б32 (V класс). Также он рассказал, что бронежилет весит 9,1 кг, оснащён дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции.
Госкорпорация «Ростех» 7 августа сообщила, что с 2025 года будет производить по 10 единиц среднемагистрального пассажирского самолёта.