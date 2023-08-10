Москва, 10 августа, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации опробовали новые бронежилеты «Оберег», останавливающие снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Кадр из видео Испытания бронежилета «Оберег»

«Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62×54мм, но и пулями более мощного калибра — 8,6 мм. Керамическая плита выдержала такое попадание», — рассказал Артяков.

Он добавил, что вес «Оберега» всего около 11,7 кг. По его словам, американские и китайские жилеты, как показали испытания, против такой проверки оказались бессильны. Госкорпорация продолжит совершенствовать «Оберег». В модифицированной версии бронежилет стал легче ещё почти на 2 кг, при этом защищает бойца так же надёжно.

«Ростех» также представит новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИточмаша для личной защиты бойцов от высокоточного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Тульский завод «Октава» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил производство штурмовых бронежилетов «Оберег», способных выдержать прямое попадание бронебойных пуль Б-32. Генеральный директор предприятия Павел Павленко 13 апреля заявил, что Оберег» выдерживает попадание как пистолетных патронов (I класс защиты), так и бронебойных пулемётных патронов Б32 (V класс). Также он рассказал, что бронежилет весит 9,1 кг, оснащён дополнительной плечевой защитой, защитой шеи и паха, имеет подсумки для боекомплекта и других элементов амуниции.

Госкорпорация «Ростех» 7 августа сообщила, что с 2025 года будет производить по 10 единиц среднемагистрального пассажирского самолёта.