Донецк, 10 августа, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Село Клещеевка в Донецкой Народной Республике вся перерыта от снарядов. Об этом 10 августа в эфире телеканала «Соловьёв Live» заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

РИА Новости

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», ― добавил Пушилин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ на донецком направлении применили кассетные боеприпасы. Наибольшее их применение зафиксировано в районе Клещеевки.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа Марочко сообщил о том, что в результате точных ударов ВС России украинские подразделения несут большие потери у села Клещеевка под Артёмовском. Он отметил, что на артёмовском направлении ВСУ безуспешно пытаются атаковать российские войска, а также удержать тактические высоты.

В группировке «Юг» ВС России сообщили 7 августа о нанесении поражения дислокациям ВСУ в районе села Дылеевка и посёлка Новгородское в ДНР. Кроме того, в районе села Клещеевки российский военный вертолёт уничтожил боевую машину пехоты ВСУ.

На следующий день на донецком направлении российские военные успешно отразили 18 атак украинской армии в районах города Артёмовска, посёлка Зайцево и села Клещеевки в ДНР.