Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 10:39 — ИА Регнум. После взрыва в Сергиевом Посаде задержали в качестве подозреваемого технического директора фирмы «Пиро-Росс», сообщили 10 августа в Следственном комитете.

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«Следователями проведены обыски в фирме «Пиро-Росс» <…>. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — говорится в сообщении.

Следователям технический директор «Пиро-Росс» рассказал, что фирма разрабатывает часть фейерверочных изделий и есть производство фейерверочных изделий.

Кроме того, следователи назначили взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. В качестве свидетелей следователи допросили 34 человека.

В СК отметили, что количество пострадавших устанавливается, к настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек, 9 числятся пропавшими без вести, одна женщина скончалась в больнице.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. После этого на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

В подмосковном МЧС уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составила 400 квадратных метров. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал, что за медицинской помощью обратились 56 человек. По его информации, шесть человек находятся в реанимации. Позднее стало известно о смерти одной из пострадавших. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.