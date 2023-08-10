Кито, 10 августа, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо мужчина получил ранения во время задержания, после чего скончался. Об этом 10 августа сообщила эквадорская генеральная прокуратура в соцсети X (ранее Twitter).

EPA/ТАСС

«Подозреваемый, раненный в результате перестрелки с сотрудниками службы безопасности, был задержан и доставлен в тяжёлом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь <…> подтвердила его смерть», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в скором времени сотрудники полиции начнут изучать тело убитого.

Также указывается, что в результате нападения на кандидата в президенты пострадали не менее девяти человек, включая кандидата в Национальную ассамблею и двух полицейских.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили во время митинга в его поддержку в Кито. В ходе мероприятия преступник открыл стрельбу в толпе и смертельно ранил кандидата.

Позднее местная полиция задержала нескольких подозреваемых в убийстве политика. Вильявисенсио был представителем правоцентристских сил и занимал, по данным опросов, четвертое-пятое место по уровню популярности.