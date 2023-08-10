Самара, 10 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Жителя Самарской области задержали за работу на украинские спецслужбы, сообщили 10 августа в ФСБ.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России», — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, он вёл в интернете переписку с представителем спецслужбы Украины. По заданию Киева самарец проводил фотофиксацию воинских эшелонов на территории региона и передавал СБУ снимки с комментариями о месте производства фотосъёмки и количестве российской военной техники.

Против задержанного региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене. Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа ФСБ распространила информацию о задержании российского гражданина 1980 года рождения. На допросе он дал признательные показания о подрыве 23 июня газопровода в посёлке Кореиз в Крыму по заданию СБУ.

Против него ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) и о террористическом акте (часть 1 статьи 205 УК РФ).