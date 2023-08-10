Горловка, ДНР, 10 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Мирный житель Горловки в ДНР, раненный во время обстрела со стороны ВСУ, умер, написал глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мирный житель Горловки, получивший ранения в результате украинской вооружённой агрессии, скончался. Светлая память», — написал Приходько комментарий к фото погибшего.

Приходько утром 10 августа сообщил о прямом попадании снаряда ВСУ в квартиру жилого дома на улице Кирова в Центрально-Городском районе Горловки.

Снаряд попал в квартиру на третьем этаже. На опубликованных фотографиях видно, что стёкла выбиты и в соседних квартирах.

По данным СЦКК, по Центрально-Городскому району Горловки ВСУ выпустили в 7:00 мск четыре снаряда калибра 152 мм. Обстрел они вели со стороны города Дзержинска в ДНР.