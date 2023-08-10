Москва, 10 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В ходе совместного патрулирования в Тихом океане боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Китая отразили налёт авиации условного противника. Об этом 10 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налёт авиации условного противника в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время выполнения задач в ходе третьего совместного морского патрулирования экипажи российских и китайских кораблей провели специальные учения с участием самолётов и вертолётов.

Также указывается, что во время манёвров по противовоздушной обороне экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая провели отработку действий по отражению атаки авиации условного противника с различных высот и направлений.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля корабли ВМФ России и ВМС Китая начали третье совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Перед экипажами кораблей стоят задачи по укреплению сотрудничества, поддержанию мира и стабильности в регионе, а также мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности двух стран.

Позднее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают угрозой совместное морское патрулирование боевых кораблей России и Китая. Она отметила, что эти учения идут в международных водах.