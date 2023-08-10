Тайбэй, 10 августа, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Истребитель IDF Военно-воздушных сил Тайваня произвёл экстренное приземление после воспламенения двигателя во время демонстрационного полёта. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба штаба тайваньских ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент с участием истребителя произошёл утром 10 августа на военной авиабазе «Цинцюаньган» у города Тайчжун во время показательных полётов.

Уточняется, что пламя и искры в одном из двигателей взлетевшего боевого самолёта увидели наблюдатели с земли, после чего диспетчеры сообщили об этом лётчику и он успешно осуществил аварийную посадку.

Истребители IDF созданы на Тайване и с 1992 года находятся на вооружении ВВС островного государства. Вместе с французскими Mirage-2000 и американскими F-16 составляют основу тайваньской военной авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа два человека погибли при падении вертолёта ВМС Бразилии в ходе учений. На борту винтокрылой машины находились не менее 11 человек, из которых двое погибли, остальные пострадали и были госпитализированы.

До этого два самолёта ВВС Колумбии столкнулись в небе к юго-востоку от Боготы во время тренировочного полёта. Оба пилота успели катапультироваться.