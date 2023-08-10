Сватово, ЛНР, 10 августа, 2023, 08:48 — ИА Регнум. ВСУ, пытаясь вернуть оставленные позиции, усилили давление на оборонительные рубежи российской армии на краснолиманском направлении, написал 10 августа военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении противник усилил давление на наши новые рубежи», — заявил Марочко.

По его данным, украинская армия начала активнее атаковать российские оборонительные порядки в районе недавно созданного плацдарма западнее реки Жеребец и западнее села Ковалёвка, находящегося северо-западнее города Сватово.

Таким образом ВСУ пытаются вернуть ранее утраченные позиции и отбросить российские войска на противоположный берег реки. Наступательные действия на этом направлении продолжаются, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за сутки 8 августа ВСУ предприняли две безуспешных атаки в районах сёл Григоровка и Терны в ДНР.

Потери ВСУ составили до 80 военных, также они потеряли две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-20.