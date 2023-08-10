Калуга, 10 августа, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Атака беспилотников на Калужскую область обошлись без последствий. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат средства противовоздушной обороны сбили в Малоярославском районе в 04:03 10 августа.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 10 августа пресекли попытки Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Москву и Севастополь. По данным Минобороны, один из украинских беспилотников, запущенных в сторону российской столицы, удалось сбить в небе над Малоярославским районом Калужской области. Ещё один уничтожили в небе над Подмосковьем.

Также силы ПВО поразили два дрона возле Севастополя. Помимо этого, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили ещё девять БПЛА, которые не долетели до цели и упали в акватории Чёрного моря.

Ещё один беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области средства ПВО сбили в ночь на 7 августа. В результате никто не пострадал и нет повреждений.

В тот же день система ПВО сработала в Белгороде. На подлёте к городу сбили беспилотник самолётного типа.