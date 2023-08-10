Иркутск, 10 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Площадь пожара в Витимском заповеднике в Иркутской области на данный момент составляет 20 га. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

МЧС России/ТАСС

«На территории Витимского заповедника действует пожар на площади 20 га. <…> На землях заповедника работает 16 лесных пожарных», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 9 августа площадь пожара в заповеднике составляла 2 га. Он вспыхнул из-за гроз.

Уточняется, что всего на территории области сейчас бушует пять лесных пожаров на общей площади более 80 га.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайно ситуации регионального характера. На тот момент в регионе было зарегистрировано 22 лесных пожара на площади свыше трёх тысяч гектаров.

До этого в Тольятти Самарской области ликвидировали пожар на территории лесничеств. В работах по его тушению участвовали более 300 человек и задействовали свыше 100 единиц техники, а также пожарный поезд.