Донецк, 10 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Блиндаж украинских войск уничтожил российский дрон-камикадзе на артёмовском направлении в ДНР. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

Как рассказали военнослужащие Южной группировки российских войск, оператор разведывательного беспилотника определил в лесополосе плохо замаскированный блиндаж ВСУ. Координаты украинского фортификационного сооружения были оперативно переданы оператору дрона-камикадзе.

Блиндаж был поражён барражирующим боеприпасом. Как отметили военнослужащие, о точности попадания в цель можно судить по специфическому возгоранию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на ореховском направлении в Запорожской области российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» ВСУ.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской армии сорвали разведку боем украинских военных. Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».